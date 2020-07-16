الصحة الأردنية: حجز مليوني جرعة من لقاح "كورونا"

وقع وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، اتفاقية مع شركة فايزر للأدوية، لتزويد الأردن بمليوني جرعة من لقاح وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في حال تم تصنيعه وثبوت نجاحه عالميًا.

وقال جابر، في بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، اليوم، إن الاتفاقية جاءت ضمن جهود الحكومة والوزارة في توفير المطعوم للأردنيين بعد أن قامت مراكز البحث بإجراء التجارب عليه في المرحلة الثالثة وبدأت تجربة اللقاح على البشر نظرًا لزيادة الطلب العالمي على اللقاح في حال لإنتاج المطعوم.

وأشار الوزير الأردني، إلى أن الوزارة قامت بالتوقيع على عدة اتفاقيات مع شركات عالمية كبرى، ومنها شركة "فايزر"، لتزويد الأردن باللقاح وتأمين الأردنيين بالمطعوم حال نجاح التجارب بحلول نهاية العام الحالي.