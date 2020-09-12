أبرز تصريحات عزمي مجاهد عن الإرهابية: قطيع من الأنطاع وعديمي الشرف

شماتة متوقعة من جماعة الإخوان الإرهابية على صفحاتهم، بعد وفاة أحد كارهيها والمناهضين لها، في برامجه التليفزيونية الكابتن عزمي مجاهد، الذي ظل يهاجم الجماعة الإرهابية كثيرًا في حلقات برنامجه "الملف"، الذي كان يبث على قناة العاصمة.

عزمي مجاهد: تركيا بلد دعارة والدخل القومي لها يعتمد على العاهرات

في السطور التالية، يستعرض "الوطن" أبرز تصريحات الراحل عزمى مجاهد ضد الإخوان، التي جاءت كالتالي:

- الإخوان كلهم قطيع واحد على مستوى العالم.

- مش رجالة وأنطاع وعديمى الشرف والنخوة.

- الإخوان كذابين وغشاشين وملهومش كلمة ولا مبدأ ولا ملة.

- الخلايا النايمة للجماعة الإرهابية سبب خراب المؤسسات في مصر.

- لن تقوم قومة تاني للجماعة الإرهابية بعد ما انكشفوا أمام العالم.

- تركيا بلد دعارة والدخل القومي لها يعتمد على العاهرات.

- الإخوان أحفاد مسيلمة الكذاب ونفسهم يهدموا الوطن.

- أي خراب في مصر سببه جماعة الإخوان الإرهابية.

- الكلب أطهر من الإخوان.

- الإخوان شواذ، وكانوا قاعدين في خيم رابعة والنهضة عشان كده.

ورحل الكابتن عزمي مجاهد، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر للكرة الطائرة الأسبق، عن عالمنا اليوم، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، خلال وجوده بأحد المستشفيات.