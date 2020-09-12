ابن ياسين التهامي عن شائعة وفاة والده: "الناس عزتني فيه وهو قاعد جنبي"

تحدث محمود ياسين التهامي، نجل عميد المنشدين الشيخ ياسين التهامي، حول الشائعة التي نالت من صحة والده، والأنباء التي تناثرت حول وفاته، مؤكدًا أنه لا أساس لها من الصحة، وأنها مجرد شائعات، ولم يلتفت لها والده.

وأعرب "محمود"، عن استياءه من الحديث الذي تناقلته السوشيال ميديا، معتبرًا أنه "قلة ذوق متناهية ووقاحة لم يشهد مثلها في حياته، تسببت في تعطيل أعمال كثيرة له ولوالده، ويسعى للبحث عن منبع تلك الشائعة.

وأضاف نجل عميد المنشدين لـ"الوطن"، أنه أصبح لا يستطيع فتح هاتفه لفترة طويلة، لأنه لا يريد سماع كلمات حزينة من أشخاص صدقوا شائعة الوفاة: "الناس بتكلمني تعزيني وبتبكي، ومش عارف أرد عليهم بإيه، وأنا أبويا قاعد جنبي".

وأكد أن الشائعة لم تكن محض صدفة، بل جاءت بشكل ممنهج، مشددًا على أنه لن يترك من سولت له نفس لترويج تلك الشائعات الكاذبة، "مش هسيب اللي عمل كدة، وهلاحقه قانونيًا، أنا واخد سكرينات لناس كتير ومش هسكت".

وتابع: "أنا كرهت عيشتي من كتر ما اتسألت في الشارع عن العزا والوفاة"، وتساءل: "طب المحبين ليه ذنبهم إبه دلوقتي؟".