طاقة البرلمان تشيد بالتعاون بين مصر والإمارات في مشروعات البترول

أشاد النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بالقضايا التى ناقشها المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال رئاسته لأعمال الجمعية العامة لشركة بترول خليج السويس "جابكو" لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2019/2020.

وأعلن "السويدى" فى بيان له أصدره اليوم اتفاقه مع تأكيد وزير البترول والثروة المعدنية خلال أعمال الجمعية على أهمية العمل المستمر على زيادة معدل الإنتاج من حقول جابكو ومناطق امتيازها والتغلب على التناقص الطبيعى في إنتاجية الحقول القديمة وذلك بالتزامن مع خفض النفقات وتكلفة إنتاج البرميل، مشيدا بنجاح جهود شركة جابكو لرفع معدلات الإنتاج اليومية مؤخراً وهو ما يعد خطوة على الطريق نحو تنفيذ خطط طموح وإضافة المزيد من الإنتاج والاحتياطيات.

وأشاد النائب طلعت السويدى بتكليف المهندس طارق الملا لمسئولى شركة جابكو بالتنسيق مع شركة دراجون اويل الإماراتية الشريك فى شركة جابكو للعمل على تنفيذ الخطط الموضوعة.

وثمن النائب طلعت السويدى بالتعاون والتنسيق والعمل المشترك بين مصر ودولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة فى مختلف المجالات بصفة عامة وفى مجال البترول بصفة خاصة، مؤكدا أن العلاقات التاريخية والاستراتيجية فيما بين مصر والإمارات تعتبر نموذجا رائعا ومتفردا يصلح لأن يكون هو النموذج الأمثل الذى يجب أن يسود بين جميع الدول العربية وطالب النائب طلعت السويدى باعطاء اولوية قصوى لمشروع البحث السيزمى ثلاثى الابعاد الجارى تنفيذه حالياً في منطقة خليج السويس خاصة أن الوزير أكد خلال هذا الاجتماع على أن هذا المشروع يستهدف الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة للوصول إلى مكامن وتكوينات جديدة لتحقيق اكتشافات بترولية جديدة وان هذا المشروع سيكون نقطة تحول جديدة وهامة في العمل البترولى في منطقة خليج السويس التى سيتم التركيز علي استغلالها خلال الفترة المقبلة اضافة الى تأكيده على أهمية التوافق مع معايير السلامة والحافظ على البيئة وتحسين كفاءة العمليات والاستمرار في الإلتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا ومتابعة تطبيقها.

كما أشاد النائب طلعت السويدى بتأكيد المهندس محمد المليجى رئيس شركة بترول خليج السويس "جابكو" بأن الإنتاج اليومى الحالي ارتفع الى نحو 61 الف برميل يومياً بفعل الزيادة بعد إضافة 5 آلاف برميل جديدة ونجاح جهود تخفيض تكلفة انتاج البرميل فى يونيو الماضى بنسبة تصل الى 20% وأن برنامج العمل المنفذ، شمل الانتهاء من حفر 3 ابار تنموية جديدة وبئر استكشافى فى مناطق امتياز جابكو بخليج السويس إلى جانب تنفيذ عمليات اصلاح الابار بكفاءة عالية باستخدام أحدث التقنيات ممثلة فى تقنية وحدة السلك الرقمية لأول مرة، اضافة الى انه جار حاليا تنفيذ مشروع معالجة مياه الصرف الصناعى تعزيزا لجهود الحفاظ على البيئة ودعم التوافق مع قانون البيئة حيث تبلغ طاقة المشروع مايقرب من 40 الف برميل من مياه الصرف لمعالجتها في اطار البعد البيئي والحفاظ على البيئة البحرية ووجه النائب طلعت السويدى التحية والتقدير للمهندس طارق الملا وجميع القيادات ورؤساء الشركات والهيئات التابعة لقطاع البترول بعد النجاحات والانجازات التى حققها هذا القطاع الواعد وتنفيذ تكليفات الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق المزيد من النجاحات داخل قطاع البترول الذى يعد واحدا من اهم القطاعات الداعمة للاقتصاد المصرى.