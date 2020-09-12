"الجوهري": لا حياة جيدة دون تخطيط والعاصمة الإدارية أفضل نموذج

قال الدكتور عصام الجوهري، عضو الهيئة الاستشارية بمعهد التخطيط القومي، إن قانون التصالح الجديد، جاء في فترة مناسبة لمواجهة العشوائية، ولعودة الانضباط للشارع المصري، وإن وجود القانون كان مطلوب، وتنفيذها كان سبب الخلاف في الشارع المصري خلال الفترة الماضية.

وأضاف "الجوهري"، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن أجهزة الدولة والقيادة السياسية، تأخذ بآراء الرأي العام في تنفيذ أي مشروع، وهذا ما تسبب في قرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي خفض قيم التصالح في مخالفات البناء لـ50 جنيهًا للمتر، بالإضافة إلى خصم 25% من المبلغ الأصلي في التصالح لمن يسدد المبلغ على دفعة واحدة.

ووجه الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوجيهاته المتكررة للتخفيف عن كاهل المواطن في المناطق الريفية في ملف التصالح في مخالفات البناء، موضحًا أن الانتهاء من مخالفات البناء، لتكون الدولة قادرة على تنظيم وتخطط ببنية تحتية أفضل لتوفير خدمات بشكل جيد للمواطنين.

وأشار إلى أنه لا يوجد حياة جيدة بدون تخطيط جيد من قبل الدولة، متابعًا: "في ارتفاعات لعقارات سكنية على شوارع 3 متر"، مشددًا على أن حياة جيدة يلزمها تخطيط جيد قبلها.

وأتم، أن المجتمعات العمرانية الجديدة تشهد تخطيط جيد وهذا يعطيها حياة طيبة وجيدة وأكثر تنظيمًا، متابعًا: "أفضل نموذج هيشوفه المواطن المصري هيكون العاصمة الإدارية الجديدة"، حيث إنها شهدت تخطيط جيد لتكون مدينة من الجيل الرابع.