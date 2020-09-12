المنيا: 66 ألف طلبوا التصالح بنسبة 60% من مخالفات البناء

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن عدد المواطنين الذين تقدموا للتصالح في مخالفات البناء وصل اليوم، إلى 66 ألف و257 مواطناً، يمثلون نسبة 60% من المخالفات التي رصدتها الدولة بالمحافظة.

وأضاف "القاضي"، خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "اليوم"، والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، عبر فضائية "DMC"، أن أغلب المخالفات تتواجد في النجوع والمناطق الريفية، مؤكداً أن تخفيض سعر التصالح إلى 50 جنيهاً للمتر، سيؤدى إلى توافد الكثير من المخالفين للتصالح في مخالفات البناء التي قاموا بها.

وأوضح أن هناك اقبال كثيف من المواطنين على المراكز التكنولوجية بالمحافظة، المنوط بها استقبال طلبات التصالح من المواطنين.