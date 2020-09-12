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أبرز تصريحات محافظ القليوبية أثناء زيارة رئيس الوزراء "مخالفات البناء جريمة في حق الأجيال القادمة"

كتب:

حسن صالح
05:48 م | السبت 12 سبتمبر 2020
اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية

اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية

أدلى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، بـ5 تصريحات هامة بشأن مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تمثل أولى هذه التصريحات في أن إجمالي عدد طلبات التصالح التي تم تلقيها حتى الآن، بلغ 112 ألف و721 طلب تصالح، واستمرار تلقي طلبات التصالح على مدار الساعة، حتى في أيام العطلات الرسمية، تيسيراً على المواطنين.

واعتبر "الهجان" أن البناء المخالف جريمة في حق الأجيال القادمة، بإهدار ثرواتها الطبيعية، نتيجة تآكل جزء من أجود الأراضي الزراعية، كما أعلن أن مدن بنها والخصوص هما أكبر مدن القليوبية في مخالفات المباني، وأعلن المحافظ عن أن حصيلة عوائد التصالح، في بعض مخالفات البناء، يتم توجيهها إلى دعم البنية التحتية والتي تخدم مصالح المواطن.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي "واضحة بالانحياز الى المواطن أولاً"، حيث تم إصدار توجيه إلى المحافظين بمراعاة البعد الاجتماعي في تقدير أسعار التصالح، وحدث تخفيض يتراوح بين 10 و55% من القيم المحددة.

كما أعلن رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم خصم 25% من قيمة جدية التصالح للمواطن الذي يسدد مخالفات البناء كاملاً دون تقسيط، مؤكداً على قوله: "احنا مفيش عداء بيننا وبين المواطن"، و"مش هنزيل بيت فيه سكان عايشين فيه".

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