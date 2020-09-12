أهالي الغربية يشكرون "مدبولي" على تخفيض قيمة التصالح بالريف

ثمن أهالي قرى محافظة الغربية قرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء داخل القرى، وتخفيض سعر المتر إلى 50 جنيهاً فقط.

وقال "صفوت عبدالقادر"، من سكان مركز قطور، إن قرار الحكومة اليوم بأن يكون قيمة متر التصالح في القرى 50 جنيهاًَ "قرار صائب، وفي صالح سكان القرى"، معللاً ذلك بأن أصحاب مخالفات البناء في القرى هدفهم توفير سكن لأبنائهم، عكس ما يحدث في المدن، التي تكون بهدف الاستثمار.

وأشار "جمال عبدالعال"، مزارع بإحدى قرى مركز بسيون، إلى أن قرار الحكومة اليوم بتخفيض سعر المتر في الريف إلى 50 جنيها، يؤكد أن هدف الدولة في التصالح والتصدي لمخالفات البناء، هو صالح الوطن وحماية الرقعة الزراعية، وليس كما يروج أعداء الوطن بأن الهدف هو جمع مبالغ مالية.

وأكد "حسن عبدالله"، من كفر الزيات، أن قرار رئيس مجلس الوزراء بالسماح ببناء 3 طوابق إلى جانب الأرضي في قرى الريف، أمر جيد يساعد على تقليل البناء على الأراضي الزراعية، وإن كان ارتفاع المنازل في القرى منذ أكثر من 10 سنوات وصل إلى أكثر من 3 طوابق، مبيناً أن قرارات مجلس الوزراء اليوم، تأتي رداً على الجماعات الإرهابية وأعداء الوطن، لتؤكد أن القيادة السياسية تشعر بالمواطن، وعلى دراية بكل ما يعاني به، وأن الهدف من وراء حمالات الإزالة والسماح بالتصالح في مخالفات البناء، هو الحفاظ على الخطة الاستثمارية للدولة، والحفاظ على الرقعة الزراعية، التي تشكل أحد مقومات الأمن القومي.