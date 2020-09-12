حبس تشكيل عصابي للاتجار بالأسلحة بدون ترخيص بالإسكندرية

قرر المستشار حسن أباظة، رئيس نيابة برج العرب بالإسكندرية، حبس تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص، بينهم سيدة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار في الأسلحة والذخيرة بدون ترخيص.

البداية عندما وردت معلومات تفيد بتشكيل عدد من الأشخاص عصابة فيما بينهم، لتجارة السلاح والذخيرة بدائرة قسم شرطة برج العرب.

توصلت تحريات المقدم أحمد حمامة، رئيس وحدة مباحث قسم شرطة برج العرب، إلى صحة المعلومات، وأن التشكيل مكون من 4 أشخاص، بينهم سيدة، زوجة أحدهم، جميعهم لهم معلومات جنائية مسجلة، ولهم نشاط متعدد فى حيازة الأسلحة النارية والبيضاء، وبيعها للراغبين من الخارجين على القانون.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب من القبض على المتهمين في أحد الأكمنة المعدة بأماكن ترددهم أثناء استقلالهم سيارة ملاكي، وبتفتيشهم عثر على سلاح ناري وكمية من الذخيرة والطلقات النارية وسلاح أبيض، مخبأة في مكان سري بالسيارة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة، التي أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيق.