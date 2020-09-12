نائب وزير الخارجية يبحث مع مفوضية الاتحاد الأفريقي آخر مستجدات مالي

بحث السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، اليوم، مع "عبد الله ديوب"، مدير مكتب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، خلال زيارته إلى القاهرة، آخر المُستجدات في مالي، والتفاعلات الإقليمية المتصلة بها، خصوصا بعد فرض العقوبات الأخيرة عليها.

وحضر اللقاء السفير كريم شريف، نائب مدير إدارة المنظمات والتجمعات الأفريقية بوزارة الخارجية، وتطرق الاجتماع إلى ضرورة تعزيز الجهود المشتركة لتشغيل مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات الذي تستضيف القاهرة مقره، وأهمية العمل على وضع خارطة طريق واضحة ومحددة في هذا الصدد خلال الفترة القادمة لكيفية تفعيل المركز بما يستجيب مع المتطلبات العاجلة لإعادة الإعمار والتنمية في عدد من الدول الأفريقية وفي مقدمتها جنوب السودان وكذا دول الساحل والصحراء.

وشهد اللقاء كذلك تبادل وجهات النظر بين الجانبين حول الترشيحات والوظائف الشاغرة في الاتحاد الأفريقي وسبل تعزيز تواجد الخبرات المصرية في المنظمة، فضلاً عن الاستعدادات الجارية لعقد القمة التنسيقية السنوية بين الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، وكذا التحضيرات الجارية للقمة الأفريقية الأوروبية.

ومن جانبه، أشاد "ديوب" بالدعم المصري للجهود الأفريقية لمكافحة وباء "كوفيد-19" والمساعدات التي قدمتها وتقدمها مصر في هذا الإطار، حيث نقل شكر "موسي فقيه"، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، للحكومة المصرية في هذا الصدد.