لأبناء الأقصر.. كيف تستفيد من دورة مجانية لمعهد تكنولوجيا الاتصالات؟

تنفذ وزارة الاتصالات دورات إعداد مدربين مجانية بدون أي مصروفات للعام التدريبي 2020/2021 وتمنح للمتدرب شهادة معتمدة من معهد تكنولوجيا المعلومات ومكافأة مالية في نهاية الدورة لمدة 3 شهور وذلك في إطار التعاون المثمر بين محافظة الأقصر ومعهد تكنولوجيا المعلومات ITI بالوزارة.

"الوطن" استعرضت الشروط العامة للتقديم للدورات والاستفادة منها لأبناء الأقصر في 10 نقاط متتالية.

1- أن يكون المتقدم من حملة المؤهلات العليا حديثي التخرج ( دفعات 2016 حتى 2020 ) من خريجي الكليات مثل ( هندسة –علوم – تجارة – كليات الحاسب الآلي – حاسبات ومعلومات - آداب- تربية –حقوق ........... إلخ ).

2- من أبناء محافظة الأقصر المقيمين إقامة دائمة بها، وأن يكون حاصلًا على دورات مجموعة OFFICE كاملة مع الإلمام الجيد بتطبيقاتها وإجادة التعامل مع شبكة الإنترنت.

3- يفضل الحاصل على شهادة ICDL مع الإلمام بخلفية علمية وعملية عن البرامج التي يبنى عليها موضوع الدورة.

4- يجتاز المتدرب الاختبارات المؤهلة للقبول بالدورة والتي تعقد بمراكز تدريب المحافظة.

5- التفرغ التام مع تقديم إقرار خلال الاختبارات بأنه لا يعمل بأي جهه سواء قطاع عام أو خاص مع تفرغه الكامل خلال مدة البرنامج.

6- ألا يكون المتقدم قد سبق له الحصول على منحة تدريب من المعهد، والمستندات المطلوبة (صورة المؤهل + CV + شهادات الندريب الحاصل عليها + صوره البطاقه + الموقف من التجنيد ).

7- تسلم المستندات داخل مظروف بلاستيك وفق مكان التدريب سواء بمركز تدريب علوم الحاسب بديوان عام المحافظة، مكتبة مصر العامة، أو مركز تدريب مدينة القرنة ولن يلتفت لأي طلب تقدم في أكثر من مكان يبدأ تسجيل الأسماء من الساعه 10 صباحًا وأخر ميعاد لتقديم الطلبات 10/10/2020.

8- الدورات تشمل البرنامج التدريبى Social Media Marketing مع الإلمام بخلفية علمية وعملية عن البرامج الرئيسية التي يبنى عليها موضوع الدورة مجموعة MSOffice والتعامل مع نظم التشغيل ( MS WINDOWS ) وإجادة التعامل مع شبكة الانترنت ومكان انعقاد الدورة مركز تدريب علوم الحاسب بديوان عام المحافظة.

9- البرنامج التدريبي Full Stack Development using PHP مع الإلمام بخلفية علمية وعملية عن البرامج الرئيسية التي يبنى عليها موضوع الدورة( HTML – CSS JAVASCRIPT PROGRAMMING FUNDAMENTAL )ومكان انعقاد الدورة مكتبة مصر العامة.

10- البرنامج التدريبي IT Essentials & new Renewable Energy مع الإلمام بخلفية علمية وعملية عن البرامج الرئيسية التي يبنى عليها موضوع الدورة (أساسيات الكهرباء - شبكات الكهرباء – أساسيات استخدام الحاسب الآلي – أساسيات الشبكات ( NET WORK ومكان انعقاد الدورة مركز تدريب مدينة القرنة.