لجنة مراجعة العقارات بالدقهلية تطلب فحص ملفات 25 عقاراً

قرر هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، اليوم، عرض أعمال المعاينات على الطبيعة والرخص لعدد 11 عقار بنطاق حي غرب ومركز المنصورة، على الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومتابعة تنفيذ توصيات اللجنة بشأنها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة مراجعة العقارات الصادر لها تراخيص والجاري تنفيذها، ومتابعة كافة التوصيات التي أوصت بها لجنة الأمانة الفنية في تقريرها عن العقارات بنطاق الوحدات المحلية.

وطالب الشيخ، خلال الاجتماع، بقيام الوحدات المحلية بمركز طلخا وحي شرق المنصورة، بسرعة إرسال الملفات الخاصة بالتراخيص لعدد 25 عقاراً إلى اللجنة وممثلي جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، وذلك لسرعه فحصها وإعداد التقارير لها بمعرفة اللجنة المشكلة لهذا الغرض من داخل اللجنة العليا لمراجعة أعمال البناء.

حضر الاجتماع اللواء عبدالقادر النوري، السكرتير العام، ومنال الغندور، السكرتير المساعد، والمقدم إيهاب الشيوي، نائباً عن المستشار العسكري للمحافظة، والعقيد محمد الجندي، مندوباً عن مديرية أمن الدقهلية، والمهندسة سهير نعيم، وكيل وزارة الإسكان، وجميع أعضاء اللجنة من إدارات التخطيط العمراني والشئون الهندسية، والتنظيم، وأساتذة كلية الهندسة، ونقابة المهندسين، ورؤساء الأحياء بشرق وغرب المنصورة ومركزي المنصورة وطلخا.