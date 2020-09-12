إجراء تحليل PCR لـ80 مسافراً دون حجز مسبق بسوهاج

استقبل الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، اليوم، مجموعة من المسافرين ممن ليس لديهم حجز إلكتروني مسبق، لعمل شهادة الخلو من الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

وناشد المسافرون وكيل الوزارة التدخل لحل مشكلتهم، حتى يتسنى لهم السفر في موعد حجوزاتهم، حيث أنهم حجزوا تذاكر الطيران، دون حجز موعد لعمل الشهادة الصحية، ويبلغ مجموعهم حوالي 80 مواطناً.

وعلى الفور، تواصل وكيل وزارة الصحة مع الدكتور أحمد عبدالعزيز، مدير مستشفى اخميم المركزي، ومدير وحدة تحاليل PCR باخميم، وأصدر تعليماته بتمديد العمل لفترة إضافية، لإجراء الفحوصات اللازمة لهولاء المسافرين.

وبالفعل توجه المسافرون إلى معمل مستشفي اخميم المركزي، لإنهاء إجراءات الشهادة الصحية، بعد أن قدموا الشكر والتقدير لوكيل وزارة الصحة، لما لمسوه من تعاون واستجابه سريعة لمطالبهم.

جدير بالذكر أن مستشفي اخميم استقبل اليوم 165 مسافراً من سابقي الحجز عبر الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الصحة، وهي القدرة الاستيعابية اليومية المقررة للمستشفى.

وجددت مديرية الصحة مناشدتها الراغبين في السفر بحجز موعد مسبق لعمل تحليل PCR عبر الموقع الإلكتروني https://www.clab.mohp.gov.eg، حتى يمكن تدارك المشكلة مسبقاً وقبل وقت كاف من موعد السفر.