محافظ الإسكندرية يكرم أوائل الثانوية العامة وبائع "الفريسكا"

حرص اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، على تكريم عدد من أوائل الثانوية العامة في المحافظة، من ضمنهم الطالب ابراهيم عبدالناصر، الذي اشتهر باسم "بائع الفريسكا"، والذي ذاع صيته بعد نشر مقطع فيديو له وهو يبيع "الفريسكا" على البحر، بعد حصوله على مجموع يؤهله للالتحاق بكلية الطب.

وقام محافظ الإسكندرية بتكريم 40 طالباً وطالبة من أوائل الثانوية العامة بمختلف شعبها، تشجيعاً لهم وحثهم على بذل المزيد من التفوق والتقدم، والارتقاء باسم مصر عالياً، وذلك بحضور يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، والمهندس أحمد كمال، رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية.

وأعرب المحافظ عن فخره بتواجده مع المتفوقين بالمرحلة الثانوية، مؤكدا أنهم مستقبل مصر وفخرها وقادتها القادمين، وسيتم الاعتماد عليهم خلال السنوات القادمة، وحث جميع الطلاب على الاجتهاد ومواصلة الجهد لكي يصلوا إلى أعلى المناصب، موجهاً إياهم بالحفاظ على هذا التفوق، خلال دراستهم الجامعية وبعدها.

وأكد "الشريف" أن الإسكندرية تعمل علي دعم الشباب والمتفوقين بها، وأنها علي أتم الاستعداد لتلبية أي احتياجات لهم، ووجه الشكر إلي جميع القائمين على العملية التعليمية بالمحافظة.