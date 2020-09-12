محافظ الإسكندرية يحتفي بتكريم 40 طالبا من أوائل الثانوية العامة

قام محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، اليوم، بتكريم 40 طالباً وطالبة من أوائل الثانوية العامة، تشجيعاً لهم وحثهم على بذل المزيد من التفوق والتقدم والارتقاء باسم مصر عالياً، وذلك بحضور يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، والمهندس أحمد كمال، رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية.

وفي كلمته، أعرب المحافظ عن فخره بتواجده مع المتفوقين بالمرحلة الثانوية، مؤكداً أنهم مستقبل مصر وفخرها وقادتها القادمين، وسيتم الاعتماد عليهم خلال السنوات القادمة، وحث جميع الطلاب على الاجتهاد ومواصلة الجهد، لكي يصلوا إلى أعلى المناصب، موجهاً بالحفاظ على هذا التفوق خلال دراستهم الجامعية وبعدها.

وأكد "الشريف" أن محافظة الإسكندرية تعمل على دعم الشباب والمتفوقين بها، وأنها على أتم الاستعداد لتلبية أي احتياجات لهم، موجهاً الشكر إلى جميع القائمين على العملية التعليمية بالمحافظة.