والدة بائع الفريسكا: حضوره منتدى شباب العالم "كرم من الله"

أعربت والدة الطالب إبراهيم عبدالناصر، المعروف إعلاميًا بـ"بائع الفريسكا"، والحاصل على مجموع 99.6% في الثانوية العامة، عن سعادتها البالغة بعد استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لطلب والد الطالب أمس في برنامج "مصر تستطيع" مع الإعلامي أحمد فايق، بحضور الطالب منتدى شباب العالم، مشيرة إلى أن هذا كرم من الله.

وأكدت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الإعلامية سارة حازم، عبر فضائية "دي إم سي"، أن الطالب إبراهيم نصر تعب واجتهد خلال فترة دراسة عام كامل بالثانوية العامة وهذا مردود على التفوق، موضحة أن الفرحة ظهرت على وجه إبراهيم عقب استجابة الرئيس بحضوره لمنتدى الشباب، وكاشفة عن شعورها بالفرحة الممتزجة بالخوف والقلق على ابنها.

وفي لفتة إنسانية كريمة، استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لنداء والد الطالب المتفوق إبراهيم عبدالناصر "بائع الفريسكا"، وقرر توجيه الدعوة له لحضور منتدى شباب العالم.

ووجَّه والد الطالب نداءً إلى رئيس الجمهورية، من خلال برنامج "مصر تستطيع" عبر فضائية "dmc"، مساء أمس، مع الإعلامي أحمد فايق إلى الرئيس السيسي، متمنيًا أن يرى ابنه في مؤتمرات الشباب، باعتبار أن "إبراهيم" نموذج مكافح لشاب يعمل ومتفوق في الدراسة، وأن أكبر تكريم له حضور مؤتمر الشباب.

ووصلت رسالة والد الطالب سريعًا، واستجاب منتدى شباب العالم للشاب إبراهيم عبدالناصر راضي، بائع الفريسكا المتفوق والملتحق بكلية الطب جامعة الإسكندرية مؤخرًا، محققًا حلمه وحلم أسرته، حيث دعاه المنتدى لحضور منتدى شباب العالم في نسخته المقبلة، تلبية لرغبته.

وأبرزت إدارة منتدى شباب العالم قصة "إبراهيم" كطالبٍ مكافحٍ على صدر صفحتها الرئيسية.

وكتب الحساب الرسمي للمنتدى على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إبراهيم شاب مجتهد ومقيم بالإسكندرية، حصل على 99.6% في الثانوية العامة، في الوقت الذي كان يساعد فيه أهله في العمل، وهو يدرس حاليًا في كلية الطب، وحلمه التخرج وأهله يفخروا بيه".

"قصته اقتحمت وسائل التواصل الاجتماعي، وسرعان ما استجاب له وزير التعليم العالي وتعقبه بنفسه حتى توصل له، ليمنحه منحة دراسية كاملة ليكمل دراسته في الجامعة التي يحلم بها"، حسبما أوردت إدارة منتدى شباب العالم.

وأشار منتدى شباب العالم، في تدوينة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إلى أنَّ "إبراهيم" يمكن أن "يخبرنا خلال المنتدى أكثر عن نفسه ومناقشة كل طموحاته وأحلامه مع الجميع".