مصدر يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة علي رجب: توفى بذبحة صدرية

قال مصدر مقرب من المخرج علي رجب، إن الراحل كان في طريقه لصديقه الشاعر أحمد شتا، وأثناء الطريق، شعر بتعب مفاجئ، واتصل بصديقة الشاعر، الذي لحق به بالمستشفى، وبعد إجراء عدد من الفحوصات، تبين إصابته بذبحة صدرية.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، بمجرد خروج رجب من المستشفى، لفظ أنفاسه الأخيرة، ليصطحب شتا جثمانه إلى منزل شتا بالمنيل، وجرى الغسل وجميع الإجراءات بمنزل شتا، وسيتم دفن رجب بمسقط رأسه بالإسكندرية، وفي انتظار أولاده وزوجته، ليلقوا عليه النظرة الأخيرة.

توفى منذ ساعات علي رجب بعد أزمة صحية مفاجئة، ليتوفي فور خروجة من المستشفى.

وُلد "علي رجب" في 25 مارس 1964، بمدينة الإسكندرية، ودرس الهندسة بجامعة الإسكندرية، لكنه كان يهوى الفن، فقرر التحول للإخراج، فعمل في بدايته كمساعد مخرج في العديد من اﻷفلام مع عدد من المخرجين، منها فيلم "مجانينو" للمخرج "عصام الشماع" عام 1993، وفيلم "دانتيلا" للمخرجة "إيناس الدغيدى" و"حسن وعزيزة قضية أمن دولة" للمخرج "أسامة فريد" عام 1999.

وفي عام 2000 أخرج أول أفلامه "شجيع السيما"، الذي قام ببطولته "أحمد آدم"، أتبعه بعدة أفلام، منها "صايع بحر" و"خالتى فرنسا" و"بلطية العايمة" عام 2008. كما أن له مسلسلاً وحيداً هو "الوديعة والذئاب"، وكان "رجب" يقوم باﻹعداد لفيلمه الجديد "قلب بريء".