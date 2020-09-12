زينة ناعية علي رجب: من أجدع وأنقى الناس

نعت الفنانة زينة، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، المخرج علي رجب.

وكتبت زينة، "لا إله إلا الله، البقاء والدوام لله، من أرجل وأنقى ما شفت في حياتي، الله يرحمك يا أستاذ علي، إنا لله وإنا إليه راجعون.. زعلانة من قلبي يارب ربنا رحمك... أرجو قراءة الفاتحة على روح المغفور له بإذن الله، مع السلامة يا علي"

توفى منذ قليل، المخرج علي رجب حسبما قال أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية للوطن وُلد "علي رجب" في 25 مارس 1964، بمدينة الإسكندرية.

ودرس الهندسة بجامعة الإسكندرية، لكنه كان يهوى الفن، فقرر التحول للإخراج، فعمل في بدايته كمساعد مخرج في العديد من اﻷفلام مع عدد من المخرجين، منها فيلم "مجانينو" للمخرج "عصام الشماع" عام 1993، وفيلم "دانتيلا" للمخرجة "إيناس الدغيدى" و"حسن وعزيزة قضية أمن دولة" للمخرج "أسامة فريد" عام 1999.

وفى عام 2000 قام بإخراج أول أفلامه "شجيع السيما" الذى قام ببطولته "أحمد آدم"، أتبعه بعدة أفلام، منها "صايع بحر" و"خالتى فرنسا" و"بلطية العايمة" عام 2008. كما أن له مسلسلاً وحيداً هو "الوديعة والذئاب"، وكان "رجب" يقوم باﻹعداد لفيلمه الجديد "قلب بريء".