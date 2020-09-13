"الفيضانات" تقطع طريق "عطبرة - هيا" في السودان

أعلنت إدارة التأهيل والصيانة بالهيئة القومية للطرق والجسور فى السودان، أمس، انقطاع وإغلاق طريق «عطبرة - هيا»، بسبب الأمطار والسيول، كما أهابت بالمواطنين الالتزام بتوجيهات السلامة المرورية وتعليمات رجال المرور حفاظاً على سلامتهم.

توجيهات بتوقيف حركة المرور.. وقوافل دعم للمضارين

وقالت إن الانقطاع ناتج عن هطول أمطار غزيرة على الطريق، وجريان سيول عنيفة. ودعت الهيئة إلى الالتزام التام بتوقف حركة المرور وعدم المخاطرة باستخدام الطريق إلى حين زوال درجات الخطر حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن قوات الدعم السريع سيّرت، أمس، قوافل الدعم والمؤازرة للمتأثرين بالفيضانات والأمطار والسيول فى ولايات السودان لمساعدة المتضررين، وقال الفريق أول محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع، إن «الكوارث الطبيعية تعقبها دائماً أوبئة وظروف صحية خاصة، لهذا نحن نسعى لمكافحة العوامل الناقلة للأمراض»، معبراً عن شكره وتقديره لكل الدول التى ساهمت فى دعم المتضررين.

وكانت السيول والفيضانات ضربت السودان فى الآونة الأخيرة، ما أسفر عن مقتل 103 وإصابة 46، وتشريد الآلاف بعد انهيار منازلهم، فى ارتفاع غير مسبوق لمناسيب النيل لم يحدث منذ 1912، بحسب رئيس الحكومة السودانية، عبدالله حمدوك. وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ 3 أشهر فى البلاد بعد وقوع الكارثة، فيما وصلت الخسائر المادية إلى انهيار أكثر من 69 ألف منزل وتضرر 4208 أفدنة ونفوق آلاف المواشى، بحسب الدفاع المدنى السودانى.