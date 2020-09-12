خارجية أمريكا: نشعر بالقلق بشأن أعمال التنقيب التركية في شرق المتوسط

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة تربطها علاقات شراكة مع قبرص وفقا لقناة "العربية".

وأضاف بومبيو، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس القبرصي أنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم لإقامة مركز تدريب للأمن البحري في قبرص.

وتابع بومبيو: "نشعر بالقلق بشأن أعمال التنقيب التركية في شرق المتوسط"، منوها بأن الرئيس ترامب تحدث مع أردوغان وشدد على ضرورة حل الأزمة بالحوار".