افتتاح معرض اسكتشات نادرة بجاليري بهلر بحضور نخبة من التشكيليين

انطلقت منذ قليل فعاليات معرض "اسكتش" بجاليري بهلر بوسط البلد وسط حضور كوكبة من الفنانين التشكيليين والنقاد.

وأعلن الفنان سامح سعيد رئيس مجلس إدارة الجاليري أن الفنانة إكرام عمر تحضر اليوم كضيف شرف المعرض الذي يكرم اسم زوجها المبدع الراحل ممدوح عمار كواحد من جيل الرواد الذي يعتبر الاحتفاء بهم إحدى سياسات الجاليري الذي يحرص على تنفيذها منذ أولى انطلاقاته حيث يعتبر عمار واحد من المتفردين وسط مجايليه من الرواد أمثال عبد الهادي الجزار وحامد ندا وجاذبية سري ورمسيس يونان؛ إذ قدم أنموذجا فريدا في الواقعية محملا إياها كثيرا من القضايا الفلسفية المتعلقة بمجتمعه وبالإنسان عامة ما أضفى بعدا عالميا لفنه.

وأضاف أن الفنان جورج بهجوري كان من المقرر أن يفتتح المعرض اليوم حيث يشارك بعدد من الأعمال لكنه اعتذر نظرا لسفره اليوم إلى باريس.

ويضم المعرض 100 اسكتش نادر لـ20 فنانا من كبار الفنانين في تاريخ الفن التشكيلي المصري هم سيف وانلي وأدهم وانلي، صلاح طاهر، محمد ناجي، جورج بهجوري، عفت ناجي، عصمت دوستاشي، محمود موسى، عزت إبراهيم، رضا عبد السلام، ممدوح عمار، إكرام عمر، عبد الفتاح البدري، أحمد الجناينى، عبد الرازق عكاشة، وحيد مخيمر وأحمد شهاب؛ وتستمر فعالياته حتى 20 سبتمبر الجاري.

يذكر أن معرض "اسكتش" يعتبر أول فعاليات جاليري بهلر الرسمية بعد فترة إغلاق طويلة شهدتها معارض الفن التشكيلي في مصر بسبب انتشار فيروس كورونا.