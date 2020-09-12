سكان الأرياف عن الـ"50 جنيه" تصالح: صداع في راسنا وراح

في مفاجأة لسكان المناطق الريفية، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي المنعقد في بنها حول مخالفات البناء، أن قيمة التصالح في مخالفات البناء في الريف ستصل إلى 50 جنيها.

وأكد "مدبولي" خلال لقاء مفتوح مع عدد من الإعلاميين والصحفيين والكتاب، بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء، ووقف التعديات على الأراضي الزراعية، اليوم، على أنَّ الحكومة بدأت بـ"الحيتان الكبار" الذين تسببوا بالظاهرة، متابعًا: "إحنا مش جايين على المواطن البسيط".

أهل الريف: حسبناها في الشهر وطلعت بسيطة.. ومش حق قميص

محمد أبو خليل أحد سكان منطقة القطا الريفية بمركز منشأة القناطر، أعرب عن رضاءه التام بما سمعه من رئيس الوزراء اليوم خلال الاجتماع، قائلًا إن أغلب المنازل التي تم بنائها خلال الـ10 سنوات الأخيرة غير مصرح بها، ولكن وفقًا لقانون التصالح لن يتكلف صاحب المنزل مبلغا كبيرا، فقط 50 جنيها للمتر.

وأضاف "أبو خليل" لـ"الوطن" أن أغلب منازل المنطقة تتراوح بين 100 و200 متر، أي أن صاحب الـ100 متر لديه 5 آلاف غرامة، والـ200 متر، 10 آلاف غرامة، يتم تقسيمهم على 3 سنوات، "بسيطة يعني الواحد هيدفعلوا ييجي 140 جنيه ولا 300 جنيه في الشهر، مش جايبين حق قميص".

كما عبر محمد أبو تهاني، أحد سكان قرية كفر شبين بمحافظة القليوبية، أن قانون التصالح شكل صداعا في رأس الكثيرين من أهالي القرية ممن بنوا بشكل مخالف في السنوات الماضية، ولكن بعد تخفيض الأسعار أصبح ليس هناك أزمة، "50 جنيه مش كتير وكله يقدر عليها".

وأوضح "أبو تهاني"، لـ"الوطن"، أن الدولة شعرت بأهالي القرى، لافتًا إلى أن أسلوب معيشة سكان الريف، يختلف عن المدن كثيرًا كما أن الرواتب التي يتقاضوها بسيطة مقارنة بأقرانهم من المدن، وعو ما اعتبرته الدولة في تقديرها لسعر المتر هناك، "إحنا هنا بنبني لكل عيل بيت، ولو اتطبق علينا سعر غالي هنضطر نبيع أرضنا، اللي حصل ده عدل وريحنا كلنا".