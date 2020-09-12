بشريات حملها مؤتمر مدبولي للمواطنين في تصالح مخالفات البناء

بشرتان أعلن عنهما الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي المنعقد في بنها حول مخالفات البناء، الأولى تختص بالمخالفين في المناطق الريفية، والأخرى للمتصالحين بشكل عام.

50 جنيها القيمة التي سوف تصل إليها قيمة التصالح في مخالفات البناء في المناطق الريفية، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتغليب مصلحة أهل الريف في ملف التصالح على مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن قيمة التصالح لكل الريف المصري سيكون الحد الأدنى المقرر في قيم التصالح وهو 50 جنيهًا.

وأعلن رئيس الوزراء كذلك أن المواطن يسدد 25% كجدية للتصالح في مخالفات البناء على أن يقوم بسداد المبلغ على 3 سنوات دون فوائد.

وفي حالة رغبة المواطن في سداد باقي المبلغ كاش سيتم خصم 25% من القيمة الكلية.

يشار إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعلن إضافة 160 ألف فدان أراضي زراعية لأحوزة المدن والقرى المصرية، لتكفي 24 مليون مواطن حتى عام 2030، مشيرًا إلى أنه جرى توسعة الحيز العمراني عدة مرات لكن المواطنين لم يلتزموا.

وأضاف خلال جولته بمحافظة الدقهلية لتفقد أعمال إزالة مخالفة البناء، أن حجم الأحجوزة الموجود يكفي لعام 2040 أو 2050، مشيرًا إلى أن الدولة لا ترغب في استمرار إقامة المواطنين بالأراضي الزراعية: "عاوزين الناس تروح الأماكن الجديدة عشان نحافظ على الأراضي الزراعية".