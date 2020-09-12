61 ألف طلب وتسديد 418 مليون في تصالح مخالفات البناء بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تزايد أعداد المواطنين المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية، وذلك بعد خفض قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع بنطاق المحافظة لكل من يتقدم للتصالح بنسبة 20 %.

ويهيب المحافظ بالمواطنين من أصحاب الشأن بسرعة إنهاء الأوراق المطلوبة والخاصة بتطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء، لتلاشي حملات الإزالة للعقارات والتعديات المخالفة على أراضي أملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جدير بالذكر أن المراكز التكنولوجية تشهد يومياً توافد كثيف من المواطنين الراغبين، لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائي.

واستقبلت المراكز من المواطنين 61 ألفا و597 طلباً من المواطنين للتصالح على مخالفات البناء، وتسديد 418 مليونا و23 ألف جنيه حتى 10 سبتمبر 2020.