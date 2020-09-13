منها التوثيق بالشهر العقاري.. طرق تسجيل الشقة بشكل رسمي لمنع المنازعات

أعلنت الحكومة المصرية عن عدد من المميزات مقابل تسجيل الوحدات السكنية بالطرق الرسمية، والتي من شأنها أن تحمي صاحب العقار الجديد من التلاعب أو ضياع أمواله، أو اكتشاف وجود منازعات على الوحدة.

وترصد "الوطن" طرق تسجيل الشقة بشكل رسمي لمنع المنازعات، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

التسجيل بالشهر العقاري

يعتبر الأفضل والذي يحمي صاحب العقار الجديد من التعرض إلى النصب، حيث أنه يمنح صاحب الآتي..

تمكين الغير من العلم بالوضع القانونى للعقار.

يمنع صاحب العقار من بيع الوحدة أكثر من مرة.

إمكانية الحصول على قرض من البنوك المختلفة بضمان الوحدة، حيث يعتبر شرط أساسي أن يتم توثيق الوحدة في الشهر العقاري.

خطوات توثيق الوحدات في الشهر العقاري

تتم عملية التسجيل من خلال أصحاب الشأن أنفسهم أو من ينوب عنهم بتوكيل رسمي، أو الوصي، ويتم تقديم الطلب في إلى مكتب مأمورية الشهر العقاري التي تقع في دائرة العقار موضوع التسجيل..

وتكون المستندات المطلوبة كالآتي..

طلب مكون من 3 نسخ، على نموذج من المكتب أو ورق عادي.

ارفاق جميع المستندات الخاصة بالوحدة "مسئولية البائع".

التوقيع على جميع أوراق العقد من قبل البائع والمشتري أو من ينوب عنهم، امام رئيس مأمورية الشهر العقاري.

يفضل أن يحتوى العقد على كافة التفاصيل الخاصة بالعقار وبيانات البائع والمشتري، بداية من الاسم، اللقب، المهنة، الجنسية، محل الإقامة"، بالإضافة إلى تفاصيل العقار، موقعه، مساحته، حدوده، اسم الشارع، اسم القسم، رقم العقار، فضلا عن بيانات التعامل السابقة، مثل إذا كانت الوحدة ميراث، او تم بيعها من قبل".

بعد الانتهاء من التوقيع على العقد، والتأشير عليها، يتم إحالتها للموظف المختص لتحصيل الرسوم المقررة، ويقيد الطلب في دفتر اسبقية الطلب.

يأتي بعد ذلك فحص الطلبات والمعاينة من قبل المكاتب الهندسية التي يتم تعينها المأمورية للتأكد من بيانات العقار، وفي النهاية تأتي مرحلة التأشير النهائي على الطلب وتسجيله.

صحة توقيع بالمحكمة

طريقة أخرى تضمن حق المشتري في الوحدة، وهي الحصول على صحة توقيع بالمحكمة، وهي تتم من خلال الآتي...

كتابة عريضة دعوي وفق النموذج المعد، والتوقيع، وارفاق أصل العقد المراد إثبات صحة توقيعه، وصورة الرقم القومي للبائع والمشتري، ودمغ كل ورقة بالدمغات المخصصة.

يتم نسخ العريضة بعدد أصحاب الدعوة وحفظها بملف الدعوة، وتقديم الأصل إلى رئيس القلم المدني بالمحكمة المختصة، التي يقع في نطاقها الوحدة المراد اثبات التوقيع عليه.

يتم تقدير الرسوم المقررة، وسدادها وتسليم إيصال السداد أصل وصورة في الدعوة لتوقيع رئيس القلم وختمها.

يتم التأشير برقم الدعوة، وتحديد موعد لجلسة نظر الحكم، ويحضر البائع والمشتري بالتوقيع، وإذا لم يحضر المدعي عليه "البائع" يتم حجز موعد جلسة ثانية، وإذا لم يحضر تحجز الدعوة للحكم بصحة التوقيع ويصبح ملزم بالمصروفات وأتعاب المحاماة.