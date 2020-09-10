خبير: قانون التصالح يحافظ على الأمن الغذائي لمصر ومالك الشقة مستفيد

قال الدكتور سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمراني، إن كلمة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، بخصوص الاعتداء على الأراضي الزراعية، شهدت تكرار كلمة "أهالينا"، ليؤكد على أن الحكومة والشعب والمتخصصين في "خندق" واحد.

وأضاف "فرج"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، عبر شاشة "extra news"، أن رئيس الوزراء أكد أنه لن يجرى إزالة أي منزل به سكان، معقباً: "هذا القرار رد على أكاذيب اللجان الإلكترونية للإخوان"، وحديث مدبولي أمس أغلق الباب أمام المغرضين الذين يحاولون تشويه الواقع.

وأكد أن الاعتداء على الأراضي الزراعية كان بكثرة خلال الفترة الأخيرة، وفقدت آلاف الأفدنة منذ عام 2011، ولذلك تدخلت الدولة لوقف هذا النزيف، إذ أن قانون التصالح يوقف نزيف الأراضي الزراعية المتعدى عليها بالبناء عليها أو تبويرها، موضحًا أن الدكتور مصطفى مدبولي قال إن استصلاح فدان واحد يكلف الدولة 150 ألف جنيه.

وأشار إلى أن التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء عليها يوقف حركة الإنتاج الزراعي، موضحًا أن وقف نزيف التعدي على الأراضي لابد أن يحدث وتكون خطوة أساسية للحفاظ على الأمن الغذائي لمصر.

وأوضح أن مالك الشقة هو المستفيد من قانون التصالح، حيث سيتضاعف ثمن عقاره، بالإضافة إلى إدخال مرافق وخدمات أخرى، مؤكدًا أنه وبعد تسجيل الوحدة السكنية يمكن الحصول على قرض من أحد البنوك بضمان هذه الوحدة، لافتاً إلى أن الدولة مقبلة على الأسلوب الرقمي وكل شقة سيكون لها رقم خاص بها.