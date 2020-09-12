العثور على خليجية مقتولة في الجيزة

فرضت الأجهزة الامنية بالجيزة، كردونا أمنيا حول عقار في شارع تابع قسم شرطة الجيزة، عقب العثور على جثة سيدة تحمل جنسية دولة خليجية مقتولة داخل شقتها.

وتكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة بمعرفة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة، جهودها لكشف هوية القتيلة، وملابسات جريمة قتلها، بينما يقوم ضباط مباحث قسم الجيزة، وخبراء الادلة الجنائية، برفع الأثار المادية من مسرح الجريمة، وهو شقة المتهمة، وسؤال الشهود من الجيران وحارس العقار.

وتولى اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط العقار محل الواقعة، واستجواب الشهود لمعرفة المترددين على القتيلة، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله للواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة لتباشر التحقيق.