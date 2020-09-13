محافظ دمياط: تلقينا 35 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء

قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إن مخالفات البناء بالمحافظة تصل لـ57 ألف مخالفة، وأن 35 ألف مواطن تقدم للتصالح، بنسبة 62%.

وأضافت "عوض"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "أم بي سي مصر" مع الإعلامي عمرو أديب، أن هناك 30 ألف طلب تصالح دُفع له جدية التصالح، موضحة أن الفترة الأخيرة تم إعادة الأسعار، ووصلت نسبة التخفيضات يوم الأربعاء الماضي من 30%:50%، مع مراعاة الحالة الاجتماعية والبعد الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.

وأوضحت أن المحافظة بدأت في تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول تطبيق الحد الأدنى للسعر بـ50 جنيهًا على مخالفات البناء في القرى، مشيرة إلى أن هناك وسائل مختلفة لتوعية المواطنين في القرى من خلال المساجد ومن خلال منشورات على صفحات المحافظة والوحدات الاجتماعية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".