محافظة دمياط تستعد لتنفيذ برنامج "مدن خالية من العنف ضد النساء"

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الأعمال النهائية بمكتبة عزبة البرج العامة والتي تعد صرحًا ثقافيًا متكاملًا يهدف إلى تقديم كافة الخدمات والأنشطة لأبناء المدينة.

وأوضحت الدكتورة منال، أن المحافظة سعت بشتى السبل إلى استكمال تنفيذ ذلك المشروع خلال أسرع وقت ممكن، لافتة إلى أنه سيجري افتتاح المكتبة قريبًا.

وأوضحت أنه من المقرر تنفيذ برنامج مدن آمنة خالية من العنف ضد النساء والفتيات بالمساحة المحيطة لمبنى المكتبة، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمرأة UNWomen والمجلس القومى للمرأة بإتاحة كافة الخدمات المختلفة للنساء والفتيات دون التعرض لأي شكل من أشكال العنف وإدماج الفئات الأكثر تهميشًا.