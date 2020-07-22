محافظة دمياط تعلن آخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح 15 أغسطس

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن آخر موعد لسداد نسبة الـ 25 % رسوم جدية التصالح في بعض مخالفات البناء هو 15 أغسطس المقبل، مطالبة بتنبيه المواطنين بذلك عبر الوسائل المختلفة.

وتابعت الدكتورة منال مع مدير مديرية التربية والتعليم الاستعدادات الخاصة بانطلاق امتحانات الدبلومات الفنية السبت المقبل، وإتمامها بالشكل المطلوب حرصًا على سلامة الطلبة والطالبات.

ووافقت الدكتورة منال على عدد من الموضوعات، من بينها إطلاق اسم الشهيد محمود محمد إبراهيم المجدي على مدرسة البصارطة الإعدادية المشتركة، تخليدًا لذكراه وإنشاء مسمى للعزب المجاورة لمدينة ميت أبو غالب لإصدار حيز عمراني، وهي كالآتي "معوض الجديدة، الشيخ إبراهيم، الروازقية، الدياسطية، العصرة، محلب، المقطع، الطريق الجديد، الورشة البحرية، شكل"، بالإضافة إلى الموافقة على إطلاق اسم الوسطاني شرق على المنطقة المجاورة لمحطة بنزين التعاون، حيث لا يوجد مسمى رسمي لها.