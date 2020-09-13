علي جمعة للأهالي: الحب الصادق نادر.. والله يخليكم متبوظهوش

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية سابقا، إن الزواج هي سنة إلهية سائرة في كافة المخلوقات، وعدد الزواج مقارنة بمن لا يتزوجون هو الأكثر في التعداد، وهو أمر ليس نادرا ولكنه شائع، ما يعكس تعلقه بما وهبة الله بالإنسان كإنسان من قواعد تسمى بالعرف والعائدة والثقافات السائدة بالمجتمعات.

وأضاف "جمعة"، خلال استضافته ببرنامج "من مصر"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "CBC"، أن أغلب العرف صحيح ولذا أرشدنا الله إليه، وبعضه باطل لما يخالف من أمور إلهية نهى الله عنها، موضحا أنه يجب على كافة الشباب الذين سيخوضون تجربة زواج أن يستمعوا إلى وجهة النظر الأب والأم وإنزالها منازل هامة، حيث أن هناك الكثيرين ممن يتغاضون عن أمور سيئة لاستكمال حياتهم والزواج، وهو الأمر الخاطئ تماما: "لم يحبك أحد في هذا الكون أكثر من أبيك وأمك".

وأكد أنه على الآباء أو الأمهات عدم التحكم بشكل غير مبرر، لما يترتب على ذلك عوائق ومصائب يكون الشخص في غني عنها، والحب الصادق أصبح نادر في تلك الأيام: "إذا حدثت الله يخليكم متبوظوش النادر ده"، مشيرا إلى أن الحب معنى إنساني راقٍ ويجب على الجميع الحفاظ عليه وخدمته وحمايته وتنميته، حيث إن الحب هو شيء جميل جعل شعار المسيحية في "الله محبة".