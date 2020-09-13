وزيرة البيئة تتفقد عددا من مواقع تجميع "قش الأرز" بكفر الشيخ اليوم

تزور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم الأحد ، محافظة كفر الشيخ، لتفقد عدد من مواقع تجميع قش الأرز المدعومة من قبل وزارة البيئة وكذلك المفتوحة من قبل الأهالي.

يأتي ذلك في إطار متابعة سير عمل منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة 2020، من أعمال تجميع وفرم وكبس لقش الأرز وإجراءات الحماية المدنية المتوفرة داخل المواقع.

ومن المقرر أن تبدأ زيارة الوزيرة يرافقها اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لجنة عواد السيارات بمدخل العاصم عند كمين القرضا، كما تعقد لقاء مع المحافظ وقيادات لمحافظ بحور عددا من التنفيذيين.

كما ستتفقد موقع متعهد لجمع" قش الأرز" بمدينة سيدي سغازي، وعمليات فرم وكبس قش الأرز، إضافة إلى موقع لجمع" قش الرز"، بقرية الكراكات التابعة لمركز بيلا ، فضلاً عن عمليت كبس وفرم القش.

ومن المقرر أن تلتقي وزيرة البيئة، خلال الجولة بعدد من متعهدي تجميع قش الأرز والتعرف على سير أعمال فرم وكبس القش هذا العام ومدى استفادتهم من المعدات التي وفرتها الوزارة للمتعهدين، وأيضا مساعدتهم والاستماع للمشاكل التي تواجههم في المحافظة.