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محمود مسلم

106 وفيات و54 مصابا جراء فيضانات السودان

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أ ش أ
08:20 ص | الأحد 13 سبتمبر 2020
فيضانات فى السودان

فيضانات فى السودان

أعلنت وزارة الداخلية السودانية، ارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات في مختلف الولايات، منذ بداية فصل الخريف لعام 2020، إلى 106 وفيات و54 مصابا.

وأوضحت وزارة الداخلية، حسب تقرير للمجلس القومي للدفاع المدني اليوم السبت، أنّ 28 ألفا و250 منزلا، انهارت بشكل كلي، فيما انهار بشكل جزئي 43 ألفا و972 منزلا.

وأشار التقرير إلى تضرر 181 مرفقا، و359 متجرا ومخزنا، ونفوق 5482 رأس ماشية.

وفصل التقرير الخسائر الحديثة في مختلف الولايات، وأبرزها ولايتي الخرطوم، والجزيرة في الوسط.

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