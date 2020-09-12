تكثيف رحلات الجسر الجوي لتقديم الدعم لمتضرري سيول السودان

واصلت مصر تكثيف رحلات الجسر الجوى لتقديم كافة أوجه الدعم للشعب السودانى الشقيق فى محنته الحالية .

حيث أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهتان إلى مطار الخرطوم محملتان بكميات كبيرة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية للمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهل الشعب السودانى الشقيق .

وأعرب المسئولون فى دولة السودان عن عميق الشكر والإمتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية والوقوف بجانبهم فى أوقات المحن والشدائد ، مؤكدين أن جسر المساعدات يعد فى أصله جسر للمحبة والترابط التاريخى بين مصر والسودان .

يأتى ذلك إنطلاقاً من دور مصر المحورى بإعتبارها الشقيقة الكبرى الداعمة لكافة دول القارة السمراء خاصة فى أوقات المحن والأزمات .

تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وفى إطار تضامن مصر مع شعب السودان الشقيق المتضرر من السيول التى إجتاحته خلال الآونة الأخيرة.