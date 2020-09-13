استقرار الذهب وعيار 24 بـ983 جنيها

استقرت أسعار الذهب في أسواق المال والبورصات العالمية لليوم الثاني على التوالي، وتراجع اليومين الماضيين بفعل صعود الدولار، ويترقب مستثمرون استراتيجيات سياسات البنوك المركزية في أمريكا الشمالية وأوروبا.

ونزل الذهب في السوق الفورية 0.2% إلى 1925.38 دولار للأوقية (الأونصة)، كما هبط الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1% إلى 1931.70 دولار، وفي السوق المحلي بيع عيار 24 بـ983 جنيهًا.

وسجل عيار 21 قيمة 860 جنيهًا، وبلغ عيار 18 نحو 737 جنيهًا، وبيع الجنيه الذهب بـ6.885 جنيه.

وقال نادي نجيب سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، لـ"الوطن"، إنّ قوة الدولار هي المحرك لاتجاه أسعار الذهب الفترة المقبلة، خاصة منتصف الشهر الحالي، موعد الفيدرالي ومن بعده الانتخابات الأمريكية في نوفمبر المقبل، وسيكون الذهب في منحنى صاعد حال استمر ضعف الدولار.