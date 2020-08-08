تراجع أسعار الذهب نحو 16 جنيها بنهاية التعاملات.. عيار 21 بـ907 جنيهات

تراجعت أسعار الذهب في مصر بنحو 15 إلى 16 جنيهًا للجرام، ليسجل سعر جرام الذهب خلال ختام تعاملات أمس الجمعة 7 أغسطس 2020، عيار 21 الأكثر تداولًا بالسوق المصرى نحو من 905 إلى 907 جنيهات للجرام.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب، خلال نهاية التعاملات.

أسعار الذهب

سجّلت أسعار الذهب، تراجعًا ملحوظًا بنهاية تعاملات أمس الجمعة، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 1034 و1037 جنيهًا، فيما يتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 905 و907 جنيهات، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 776 و777 جنيهًا مقارنة بأسعار تعاملات أمس .

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات أمس، إلى 7 آلاف و256 جنيهًا.