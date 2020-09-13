المخرج محمد سامي في بلاغ للنائب العام: مجهول ينتحل صفتي ويبتز الفتيات

تقدم المحامي شعبان سعيد، ببلاغ للنائب العام، وكيلًا عن المخرج محمد سامي، ضد مجهول، يتهمه فيه بانتحال صفته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وإنشاء صفحات باسمه، والتحدث لفتيات يرغبنّ في دخول عالم التمثيل.

وأضاف البلاغ الذي حمل رقم 4073 لسنه 2020 عرائض النائب العام، أنَّ المجهول طلب من الفتيات الراغبات في دخول عالم الفن صورًا عارية لابتزازهنّ بها بعد إرسالها، كما طلب مبالغ مالية من أخريات.

وطالب المحامي، في ختام بلاغه، بالتحقيق فيه والقبض على المشكو في حقه الذي يبتز الفتيات ويمارس النصب والاحتيال باسم المخرج الشهير، أسوة بما حدث مع متهم آخر انتحل صفة المخرج، وتمّ تحديده وضبطه من قبل.