محمد سامي بجلابية صعيدي: سوهاج بلدي "مبتجبش غير رجالة"

نشر المخرج محمد سامي، عبر حسابه على إنستجرام، صورة له، وهو يرتدي جلباب وسط أرض زراعية ببلده سوهاج.

وعلق قائلا: "الأصل بيحن.. سوهاج بلدي مبتجبش غير رجالة"، ليعلق الفنان أحمد زاهر قائلا: "نجم الصعيد الجواني والبراني ونجمي المفضل".

المخرج محمد سامي عرض له رمضان الماضي، مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا وقت عرضه، كما حققت أغاني المسلسل، أعلى نسبة مشاهده على يوتيوب.

مسلسل "البرنس"، من تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجي.