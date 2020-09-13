النشرة النقابية: دورات مجانية للمهندسين والصحفيين تتلقى أعمال مسابقتها

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المهندسين تنظم 6 دورات مجانية لأعضاء الهندسة المدنية

تنظم شعبة الهندسة المدنية بالنقابة العامة للمهندسين سلسلة محاضرات مجانية حتى 17 أكتوبر المقبل بواقع محاضرة كل أسبوع، حيث انطلقت اولى المحاضرات أمس السبت الموافق 12 سبتمبر 2020 لمهندسي شعبتها.

وتقدم الشعبة برئاسة المهندس الاستشارى أحمد رمزي، بتقديم محاضرات مجانية لكل مهندسى مدنى يقدمها كوكبة ونخبة من أساتذة الخرسانة يوم السبت من كل اسبوع على مدار 6 أسابيع، بحسب بيان للنقابة كالتالي:

1- السبت 12 سبتمبر.. "حقوق وواجبات المهندس والاستشاري والمقاول بالموقع".

2- السبت 19 سبتمبر.. "استخدام البلاطات الخرسانية سابقة الإجهاد".

3- السبت 26 سبتمبر.. "النظم الإنشائية للكباري الخرسانية".

4- السبت 3 أكتوبر.. "فحص المنشآت الخرسانية- حالات دراسية".

5- السبت 10 أكتوبر.. "تطبيقات ندسة القيمة في المراحل المختلفة بالمنشآت الخرسانية".

6- السبت 17.. "كتوبر انهيار المنشآت -أخطاء ودروس".

مد فترة تلقي أعمال مسابقة جوائز الصحافة المصرية حتى الثلاثاء

قال محمود كامل، رئيس اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، إنَّه تقرر مد فترة باب التقديم لـ"جوائز الصحافة المصرية" لمدة أسبوعين لتنتهي يوم الثلاثاء 15 سبتمبر المقبل بدلًا من الإثنين 31 أغسطس الجاري.

وكانت نقابة الصحفيين، قررت فتح باب التقدم لمسابقة جوائز الصحافة المصرية لاختيار أفضل الأعمال الصحفية عن العام الماضي 2019، على أن يتمّ تكريم الفائزين في حفل كبير بالنقابة، وذلك من السبت 15 أغسطس 2020، وحتى الإثنين 31 أغسطس 2020، ويتمّ تسليم الأعمال الخاصة بالزملاء المتقدمين بمقر النقابة.

وذكر بيان للجنة الثقافية برئاسة محمود كامل، إنَّ المسابقة تشمل 12 فرعًا في مسابقة جوائز الصحافة المصرية، و13 فرعًا في مسابقة الجوائز الخاصة وتفاصيل المسابقة واللائحة الخاصة بها على موقع النقابة الإلكتروني.