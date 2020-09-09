صور.. نقابة الصحفيين تواصل ترميم المبنى وتجهيزه لاستقبال الأعضاء

تجرى نقابة الصحفيين، بعض الإصلاحات في المبنى الخاص بها، تمهيدا لفتحها بشكل كامل للأعضاء بعد غلقه لفترة بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.

وقال محمد شبانة، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إنه تتم حاليا وبالتنسيق مع النقيب دراسة التوقيت المناسب لإعادة الأمور تدريجيا داخل النقابة، وفق مشورات مع المتخصصين من وزارة الصحة، والذين يشددون فى كل لقاء أو اتصال بهم، أنه إذا لم نستطع السيطرة على التباعد الاجتماعى مع التزام مرتادى النقابة جميعهم بذلك فربما تحدث توابع غير محمودة، مضيفا أنهم استغلوا الظرف الحالي في إعادة صيانة مبنى النقابة من الداخل.

وكان محمد شبانة، سكرتير عام نقابة الصحفيين، قد أكد أن النقابة اتخذت منذ وقت مبكر إجراءات دقيقة ومدروسة لمواجهة كورونا، وربما كانت من أوائل المؤسسات بالدولة التى اتخذت هذه الإجراءات المحكمة.

شبانة: مفاجآت في انتظار الأعضاء عقب انتهاء الصيانة

وتابع في بيان سابق له: "ولعل إجراءاتنا التى بدأت بالأسبوع الأول من مارس وحتى الآن تكون فى بعض الأحيان إجراءات مشددة وربما تسببت فى قلق البعض أو غضبهم، إلا أنه كان لابد من الحسم فيها حفاظا على الأرواح، فقد كنا ولا نزال فى معركة بين الحياة والموت ونجحت مؤسسة النقابة طوال هذه الشهور الصعبة جدا والعصيبة جدا فى الحفاظ على مرتادى النقابة ولم تظهر - بحمد الله وتوفيقه - ولا حالة إصابة واحدة بالمبنى ولعلنا من المؤسسات القليلة وربما المؤسسة الصحفية الوحيدة التى نجحت وكسبت هذه المعركة ".

وأشار سكرتير عام نقابة الصحفيين، إلى أنه يعلم علم اليقين أن بعض الزملاء قد اعتادوا على التواجد بالنقابة ليس فقط لإنهاء مصالحهم النقابية أو الخدمية، وإنما التواجد بين جدران بيتهم نقابة الصحفيين كيفما شاءوا ووقتما أرادوا، موضحا أن لهم جميعا الحق فى الرغبة والإحساس بأن الأمور تعود لما كانت عليه والأمل فى أن الحياة قد تسير نحو طبيعتها، ألا أنه وحتى الآن لا تزال الأمور فيما يخص هذا الوباء غير مستقرة وأن الإهمال أو التسيب قد يتسبب فى مصيبة، ربما يكون من توابعها غلق المبنى بأكمله إن ظهرت به حالات كورونا لظروف خاصة بالمبنى نفسه وطريقة إنشائه والتهوية وغير ذلك.

ولفت إلى استمرار المبنى في تقديم خدماته وفتح الخدمات جميعها وبنفس الأوقات السابقة وهي من العاشرة صباحا وحتى الثالثة والنصف هو الأهم والأساس بهذه المرحلة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية المشددة من توفر أدوات التعقيم كبوابة التعقيم، وهي الأحدث والأفضل والآمنة والأهم بالجمهورية كلها، وفق ما أكدته وزارة الصحة وجميع المؤسسات السيادية التى استعانت بها - مرورا بتوافر الكحول بكل مكان والكمامات لمن يرغب بالدخول ونسى قناع الوجه، كما أن المبنى بأكمله يتم تعقيمه يوميا مرتين بأحدث الطرق بالبخار والمطهرات.

وتابع: نحن بهذه المرحلة لم يكن أمامنا إلا الاكتفاء بتقديم الخدمات بالنقابة مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي، ومنع التجمعات بالخدمات كالبريد والعلاج والشهر العقاري والسجل المدني وغير ذلك، مع غلق المطعم بالدور الثامن" بحسب تعبيره.

وقال شبانة: إنه ومع هذا المجهود الضخم وحالة الاستنفار المستمرة بالنقابة لمواجهة كورونا، تثار بعض الحكايات والتفسيرات غير الصحيحة، وطالنى من بعض الزملاء أحيانا وطال المجلس أحيانا اخرى كلمات، وفضّلنا الصمت، فانشغالنا بهموم المرحلة استحوذ على كل الوقت والمجهود أما الآن فقد وجب التوضيح والتنويه".

وذكر سكرتير عام نقابة الصحفيين، أنه ستكون هناك الكثير من المفاجآت المفرحة للزملاء والزميلات بالنقابة سواء العاملين أو المعاشات.