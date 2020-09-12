المهندسين تقدم لأعضائها محاضرة حول "الحقوق والواجبات" في موقع العمل

عقدت شعبة الهندسة المدنية بالنقابة العامة للمهندسين برئاسة المهندس أحمد رمزي أولى سلسلة محاضراتها الست المجانية في مجال المنشآت الخرسانية والكباري بمحاضرة تحت عنوان "حقوق وواجبات المهندس والاستشاري والمقاول بالموقع".

وقال بيان للنقابة إنه قد حاضر فيها الدكتور مهندس أحمد محمد فرحات أستاذ المنشآت الخرسانية بكلية الهندسة جامعة القاهرة، بحضور المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، والمهندس محمود مغاوري أمين عام النقابة، وقدمتها المهندسة منال سري عضو مجلس شعبة الهندسة المدنية.

وفى كلمته المقتضبة ثمن المهندس هاني ضاحي قيمة المحاضرة لأنها تمس مثلث أي مشروع وهو المهندس والاستشاري والمقاول، حيث لو كانت العلاقة إيجابية سيترتب عليه نجاح المشروع، وإذا كانت سلبية سيترتب عليه آثار سيئة على المشروع بالكامل.