5 مشاهير أصيبوا بأمراض نادرة آخرهم مؤمن زكريا

ما زال مؤمن زكريا، نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني، يعاني من مرض التصلب الجانبي الضموري، الذي يُعد من الأمراض النادرة، حيث من المقرر سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتلقي العلاج.

ونال زكريا تعاطف جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حضوره مسرحية "علاء الدين" للمخرج مجدي الهواري، وبطولة النجم أحمد عز، حيث ظهر في حالة صحية صعبة، بخاصة وأن هذا المرض يؤثر على الحركة بشكل كبير.

ولم يكن مؤمن أول شخصية عامة يصيبها أحد الأمراض النادرة، حيث سبقه عدد من نجوم الفن نتناول أبرزهم خلال السطور المقبلة.

أحمد فهمي

خضع النجم أحمد فهمي لجراحتين دقيقتين في منطقة المريء بمصر وبلجيكا، وذلك بعد معاناته من آلام مبرحة في هذه المنطقة على مدار العامين الأخيرين.

وقال فهمي في تصريحات سابقة لـ "الوطن"، إن الأطباء شخصوا حالته بشكل خاطئ، حيث أرجعوا سبب آلامه إلى إصابته بارتجاع في المريء، ولكنه فوجئ بمعاناته من حالة مرضية نادرة، تتمثل في ظهور خلايا غريبة تفرز عُصارة معينة، وهي التي تُسبب له هذه الآلام المبرحة.

وما زال فهمي يعاني من آلام هذا المرض النادر إلى الآن.

نجلاء فتحي

أصيبت الفنانة الكبيرة نجلاء فتحي بمرض الصدفية المستعصية، ما استلزم خضوعها لعدد من الحقن البيولوجية في سويسرا، حيث رافقها في رحلتها العلاجية حينها زوجها الإعلامي الراحل حمدي قنديل.

وكشفت نجلاء في تصريحات سابقة لـ "الوطن" عن إصابتها بالآم مبرحة في المعدة وصداع مزمن، عقب تعاطيها أولى الحقن البيولوجية، المخصصة لعلاجها من مرض "الصدفية"، وقالت إنها اتصلت بطبيبها المعالج البروفيسور "كوزيو" لإبلاغه بالأعراض التي طرأت على حالتها، ولكنه طالبها بعدم القلق، مؤكداً أن ما تعرضت له ناتج عن الآثار الجانبية للحقنة.

وأضافت أن طبيبها المعالج طالبها بالحضور إلى مستشفى جامعة زيورخ ، للكشف عليها من أجل الاطمئنان على حالتها الصحية، لا سيما أنها تعد أول مريضة تُعالج بحقن "Cosentex"، التي تعد آخر ما توصل إليه الطب الحديث بخصوص مرض "الصدفية" المستعصية.

وأشارت الفنانة القديرة، إلى تلقيها عناية فائقة من الفريق الطبى المتابع لحالتها، مؤكدة أن البروفيسور "كوزيو" أبلغها أن زملاءه تشجعوا على تحمل مسؤولية علاجها، بسبب روحها المرحة وتفاؤلها وإرادتها القوية.

وأوضحت أنها ستتعاطى الحقنة الثانية يوم الجمعة المقبل، لافتة إلى أنها من المقرر أن تحصل على 4 حقن بيولوجية، بواقع حقنة كل أسبوع.

طلعت زكريا

وتعرض الفنان الراحل طلعت زكريا للإصابة في جزع المخ عام 2007، حيث أصيب بارتفاع في درجات الحرارة وإحمرار الوجه، ما جعل التشخيص المبدئي نزلة برد شديدة، ولكن تصاعدت الأعراض ليدخل زكريا في غيبوبة لمدة شهر كامل.

وتدخل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك لعلاج زكريا على نفقة الدولة، حيث تقرر سفره إلى أحد المستشفيات بالعاصمة الفرنسية باريس، إلا أن إدارة المستشفى قررت خروجه نظراً لسوء حالته الصحية، حيث عاد مجدداً إلى مصر ليتلقى العلاج من هذا المرض النادر الذي وصفه حينها بـ "قرصة الودن".

سعد الصغير

شعر المطرب الشعبي سعد الصغير بالآم مبرحة في معدته، ليتبين إصابته بفيروس نادر في المعدة عام 2012، حيث تقرر احتجازه داخل العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة قبل تحسن حالته ومعادوته لمزاولة نشاطه الغنائي من جديد.