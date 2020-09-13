حملة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين في السنبلاوين

شنت رئاسة مركز ومدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، حملة لإزالة الإشغالات وفض تجمعات الباعة الجائلين بشارع محمود فهمي النقراشي وتيسير حركة المرور لمنع تكدس السيارات والمركبات بميدان المحطة وميدان بنك مصر.

خرجت الحملة في ضوء توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بشأن تكثيف حملات إغلاق جميع الأسواق والتجمعات لمواجهة انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المواطنين وإزالة الإشغالات تحت إشراف متولي عبدالعال متولي رئيس مركز ومدينة السنبلاوين.

خرجت الحملة بقيادة فتحي إبراهيم حسن نائب رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، والسيد حسان مدير الإشغالات برئاسة المركز وفريق العمل الميداني.

وتمكنت الحملة من إزالة الإشغالات وفض تجمعات للباعة الجائلين بشارع محمود فهمي النقراشي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما تمكنت من تيسير حركة المرور لمنع تكدس السيارات والمركبات بميدان المحطة وميدان بنك مصر وميدان القنطرة.