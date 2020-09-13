تحصيل 2.7 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك الدخيلة والسخنة خلال أغسطس

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذي يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.

تلقى وزير المالية، تقريرًا من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنَّه تمّ الإفراج عن مشمول 11 ألفًا و983 شهادة جمركية وارد نهائي بجمارك «الدخيلة» و«السخنة»، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «القمح، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، وقطع غيار السيارات، وإكسسوار التليفون المحمول»، خلال شهر أغسطس الماضي.

وأضاف التقرير أنَّ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك «الدخيلة» و«السخنة»، بلغت 599 مليونًا و318 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالي 2 مليار و136 مليون جنيه.أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك «الدخيلة» و«السخنة»، صدرت مشمول 2589 بيانًا جمركيًا خلال شهر أغسطس الماضي، معظم أصنافها من: «الرخام، والرمال، والفوسفات، والفايبر، والمواد البترولية، والأثاث، والعصائر، والملابس الجاهزة، والأعشاب»، بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات و311 مليونًا و908 آلاف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 4 ملايين و397 ألف جنيه.

وأشار التقرير إلى أنَّ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك «الدخيلة» و«السخنة»، خلال شهر أغسطس الماضي بلغت نحو 2 مليار و736 مليونًا و791 ألف جنيه.