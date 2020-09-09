الجمارك تضبط 8.5 كيلو "قات" مخدر بصحبة يمنييّن قادمين إلى القاهرة

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب 8.5 كيلو جرام من نبات "القات" المخدر مع راكبين يمنيين الجنسية فور وصولهما من اليمن، أخفاها الراكبان داخل جيوب سحرية في حقائبهما، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معهما.

وأثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة الخطوط اليمنية، اشتبه عبدالسلام عادل رئيس لجنة الجمارك في راكب يمني الجنسية قادم من عدن، وقام حسن شرف إبراهيم مأمور الجمارك بتفتيش حقائبه، وعُثر معه على 5 كيلو جرام من نبات "القات" المخدر.

وعلى نفس الرحلة، اشتبه علي فهمي من الأمن الجمركي في راكبة يمنية الجنسية، وبتفتيش حقائبها تحت إشراف عمرو شعبان رئيس قسم الجمارك عُثر معها على 3.5 كيلو جرام من "القات" أخفتها في جيوب سحرية بالحقائب.

وأمر أحمد عبد الهادي مدير الإدارة بالجمارك في مبنى الركاب رقم (1) باتخاذ الإجراءات القانونية مع الراكبيّن وإحالتهما إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.