الجمارك تضبط 950 قطعة مستحضرات تجميل بصحبة راكبة قادمة من إيطاليا

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل والمكياج، أخفتها راكبة مصرية داخل حقائبها فور وصولها من إيطاليا، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معها.

ووفقا لبيان مصلحة الجمارك، فإنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة الإيطالية القادمة من روما، اشتبه حسن أبو زهرة رئيس قسم الجمارك في راكبة مصرية الجنسية معها مجموعة حقائب، وقام محمد الديب مأمور الفحص بالآشعة بتأييد الاشتباه لوجود أجسام غريبة داخل الحقائب، وتم تشكيل لجنة جمركية ضمت أحمد محمد الرفاعي مأمور الجمارك تحت إشراف عمرو شعبان رئيس قسم الجمارك لفتح حقائب الراكبة، وضبط 950 قطعة من أدوات المكياچ المختلفة ومستحضرات التجميل بهدف الإتجار.

وأمر أحمد عبدالهادي مدير إدارة الجمارك باتخاذ الإجراءات القانونية مع الراكبة وتحرير محضر جمركي، تنفيذا لتعليمات الدكتور إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.