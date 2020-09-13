الاتصالات السعودية تعلن عدم التوصل لاتفاق لإنهاء صفقة فودافون مصر

قالت شركة الاتصالات السعودية STC بخصوص صفقة بيع فودافون مصر، إنه بالإشارة إلى إعلان شركة الاتصالات السعودية (اس تي سي) بتاريخ 1441/11/21هـ الموافق 2020/07/12م بشأن تمديد مذكرة التفاهم غير الملزمة مع مجموعة فودافون (فودافون) وذلك للاستحواذ المحتمل على حصة مجموعة فودافون في شركة فودافون مصر والبالغة 55%، تعلن شركة الاتصالات السعودية عن انتهاء مدة مذكرة التفاهم دون التوصل لاتفاق لإنجاز الصفقة وذلك لعدم التوافق مع الاطراف المعنية.

وأضافة الشركة في بيان، أنه تم التفاهم بين stc و مجموعة فودافون على إبقاء الحوار مفتوحا، وسيتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات جوهرية في حينه.وفي يناير الماضي وقعت شركة الاتصالات السعودية اتفاقية غير ملزمة لشراء حصة 55% من فودافون مصر مقابل 2.4 مليار دولار، ثم قامت بتمديد العرض في أبريل ومرة أخرى في يوليو.وكان من المحدد في الأصل إتمام الصفقة في يونيو الماضي، وكان من المفترض أن تكون الصفقة الأكبر لشركة الاتصالات السعودية منذ أكثر من عقد وقدرت شركة فودافون مصر بمبلغ 4.4 مليار دولار.

وقالت الشركة السعودية في إيداع بالبورصة أنهت شركة الاتصالات السعودية التمديد الثاني “دون التوصل إلى اتفاق لإبرام الصفقة بسبب عدم التوافق مع الأطراف ذات الصلة”.