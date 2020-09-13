ضاحي بعد إلغاء دور المكاتب الاستشارية: الهندسة تمس مستقبل الأوطان

قال المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، إنّ مهنة الهندسة تمس كل مواطن وتمس مستقبل الأوطان، وهو ما تشهد عليه السنوات الست الماضية في مصر، من خلال المشروعات القومية التي تمت خلال تلك الفترة، والتي كان المهندس المصري هو القاسم المشترك فيها.

وأضاف ضاحي، خلال كلمته بمحاضرة نظمتها النقابة عن المنشآت الخرسانية، أنّ المهندس "أداة التنفيذ على أرض الواقع في المجالات كافة، فوراء كل المشروعات فريق من المهندسين" بحسب بيان للنقابة.

ويعد تصريح نقيب المهندسين الأول عقب قرار المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالاستعاضة بتقرير مهندس عضو نقابة في كتابة تقرير السلامة الإنشائي، بدلا من اللجوء للمكاتب الاستشارية بإشراف وتوقيع النقابة على التقرير، باعتبار ذلك أحد التسهيلات لتقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء.

وعقدت شعبة الهندسة المدنية بالنقابة العامة للمهندسين برئاسة المهندس أحمد رمزي، أمس السبت، أولى سلسلة محاضراتها الست المجانية في مجال المنشآت الخرسانية والكباري بمحاضرة تحت عنوان "حقوق وواجبات المهندس والاستشاري والمقاول بالموقع".

وذكر بيان للنقابة، أنّه حاضر في المحاضرة، الدكتور مهندس أحمد محمد فرحات أستاذ المنشآت الخرسانية بكلية الهندسة جامعة القاهرة، بحضور المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، والمهندس محمود مغاوري أمين عام النقابة، وقدمتها المهندسة منال سري عضو مجلس شعبة الهندسة المدنية.

وفى كلمته المقتضبة، ثمّن المهندس هاني ضاحي قيمة المحاضرة لأنها تمس مثلث أي مشروع وهو المهندس والاستشاري والمقاول، إذ لو كانت العلاقة إيجابية سيترتب عليه نجاح المشروع، وإن كانت سلبية سيترتب عليه آثار سيئة على المشروع بالكامل.

وفي ختام كلمته، أعرب المهندس هاني ضاحي، عن أمنياته بأن تكون المحاضرات مرحلة تفاعل وتواصل بين النقابة والمهندسين، مطالبا المهندسين بمزيد من التواصل مع نقابتهم، مشددا على أنّ النقابة تسعى دائما للتواصل مع مهندسيها وحل مشاكلهم.