"المهندسين العرب" يناقش سبل إعادة إعمار مرفأ بيروت بعد غد

ينظم اتحاد المهندسين العرب، بالتعاون مع اتحاد المهندسين اللبنانيين، ندوة بعنوان "أساليب الكشف وفحص الأبنية المتصدعة.. طرق تدعيمها وترميمها"، بعد غد الإثنين عبر الفيديو كونفرانس.

وقال الدكتور عادل الحديثي الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب، في بيان صادر، إنَّ الندوة تهدف إلى تقديم المشورة والتوصيات الهندسية والفنية للخبراء الهندسيين العرب لإعادة إعمار مرفأ بيروت، خاصة أساليب الكشف وفحص الأبنية المتصدعة وطرق تدعيمها وترميمها، وذلك بهدف تقديم توصيات فنية وهندسية وأوراق بحثية متخصصة للجهات الرسمية والشركات والمؤسسات الدولية التي ستشارك في إعادة إعمار وترميم مرفأ بيروت والمباني المتضررة من الانفجار، مشيرًا إلى أنَّ ذلك من صميم عمل الاتحاد ونقاباته وهيئاته الهندسية بالدول العربية كونها تعد استشاريًا هندسيًا للحكومات العربية.

وأعلن "الحديثي"، استعداد الاتحاد لتقديم كل الاستشارات والخدمات الهندسية والإشرافية للمساهمة في مشروع إعادة بناء ميناء بيروت بعد الانفجار الهائل الذي وقع فيه مطلع أغسطس الماضي، ودمّر أجزاءً واسعة من العاصمة اللبنانية، بهدف مساعدة الشعب اللبناني الشقيق والحفاظ على الحضارة التارخية للبلد العريق.

وأوضح أنَّ مناقشات الندوة ستبدأ بكلمات افتتاحية للمهندس أنطوان كويس رئيس لجنة الإنشاءات والتشييد، والمهندس جاد ثابت نقيب اتحاد المهندسين اللبنانيين، وكلمة للدكتور عادل الحديثي الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب.

ومن المقرر، أنَّ يدير الندوة المهندس توفيق سنان رئيس اللجنة العلمية بنقابة المهندسين في بيروت، وتتضمن أوراق عمل من عدة دول عربية ودولية منها ورقة عمل عن مسح الأضرار الحاصلة من جراء انفجار مرفأ بيروت يقدمها المهندس أنطوان كويس من لبنان، وورقة عمل عن "تصدع المنشآت.. الأسباب وطرق المعالجة والتدعيم" يقدمها المهندس محمد سعيد فتحة من لبنان.

كما سيتمّ تقديم ورقة عمل عن "دليل تقييم أضرار المباني وإجراءات السلامة ما بعد حدوث الكارثة" يقدمها المهندس سري زعيتر من الأردن، كما ستقدم ورقة عمل عن تأثير المتفجرات على المنشآت يقدمها الدكتور شريف أبو المجد من مصر، فضلًا عن تقديم ورقة عمل عن "ترميم وتدعيم المباني التاريخية لمقاومة الزلازل" يقدمها المهندس غسان الهاشم من لبنان، إضافة لورقة عمل عن "المرونة الحضرية وأثرها في إدارة الأزمات وإعادة إحياء المناطق التراثية المهمة" تقدمها الدكتورة ابتسام عبدالإله محمد الخفاجي من العراق، وتختتم الأوراق البحثية بورقة عمل عن "إصلاح المباني من الحوائط الحاملة" للدكتور أحمد عبدالحميد من مصر وأمريكا.