المهندسين: بث محاضرات الشعبة المدنية على صفحة النقابة واليوتيوب

قال المهندس أحمد رمزى رئيس الشعبة المدنية بنقابة المهندسين، إنه سوف يتم إعادة اذاعة المحاضرات المجانية التي توفرها الشعبة لأعضائها على صفحة النقابة وصفحة الشعبة وكذا على اليوتيوب بناء على طلب النقابات الفرعية لتوسيع قاعدة المستفيدين من تلك المحاضرات.

وتابع رمزي على هامش أول محاضرة عقدت بالنقابة أمس عن "حقوق وواجبات المهندس والاستشاري والمقاول بالموقع" قائلا إن "طموحات وأحلام الشعبة كبيرة وتهدف إلى التواصل الدائم مع المهندسين" موضحا أنه بمجرد الإنتهاء من محاضرات الخرسانة الستة سوف يليها محاضرات فى كل مجالات الهندسة المدنية تباعٱ، مبديا تقديره للمهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين، والمهندس محمود مغاورى، أمين عام النقابة، لتقديمهما كل الدعم للشعبة لتقديم كل ما هو جديد للمهندسين، والوفاء بواجباتها لمساعدة شباب المهندسين.

فيما قدم المهندس محمود مغاورى الشكر للمهندس هانى ضاحى على دعمه واهتمامه الذى قدمه لتنظيم سلسلة محاضرات الشعبة المدنية، التى سيقدمها اساتذة لنقل الخبرة للأجيال القادمة، مطالبا من المهندسين الاستفادة من تلك المحاضرات لثقل مهاراتهم المهنية والعملية، مختتما كلمته بتثمين دور ومجهودات شعبة الهندسة المدنية لتنظيم مثل تلك المحاضرات وغيرها من الفعاليات.